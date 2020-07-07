Число украинцев с COVID-19, у которых фиксируют пневмонию, уменьшилось, и на сегодняшний день показатель заболеваемости коронавирусом составляет 62,4 человека на 100 тысяч населения. Об этом 7 июля заявил министр здравоохранения Максим Степанов на селекторном совещании под председательством президента, сообщается на сайте Офиса президента

«Степанов сообщил об уменьшении количества людей, у которых фиксируется пневмония, и подчеркнул, что все, кто умер в течение этих суток от последствий Covid-19 — а это 21 человек, — имели серьезные сопутствующие заболевания и были в зоне риска», — говорится в сообщении.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Денис Шмыгаль отметил, что на сегодняшний день на Украине показатель заболеваемости коронавирусом составляет 62,4 человека на 100 тыс. населения. По его словам, такие показатели фиксируются из-за вспышек в отдельных регионах, таких как Винницкая область, Закарпатье и Киев.

Ранее, 3 июля, Степанов сообщал, что показатель активных больных COVID-19 достиг 59,7 на 100 тыс. населения.

Неделей ранее этот показатель составлял 50 на 100 тыс. человек, что значительно превышает допустимую норму (16 на 100 тыс. населения) для въезда в ЕС без ограничений.