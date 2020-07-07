Президент Украины Владимир Зеленский предложил депутатам Рады к рассмотрению законопроект о ратификации гарантийного соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком, который, по его мнению, поможет получить 136 млн евро на энергетику. Об этом 7 июля сообщается на сайте парламента

В пояснительной записке к документу говорится, что он разработан для создания правовых оснований и для использования займа ЕИБ на финансирование инвестиционного проекта «Программа повышения надежности подстанций» в сумме 136 млн евро.

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Документом также предусматривается внедрение на подстанциях автоматизированных систем управления технологическими процессами для достижения технического уровня возможности интеграции украинской энергосистемы с энергосистемой Европы и обеспечения целостности ОЭС Украины.