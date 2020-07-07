В пояснительной записке к документу говорится, что он разработан для создания правовых оснований и для использования займа ЕИБ на финансирование инвестиционного проекта «Программа повышения надежности подстанций» в сумме 136 млн евро.
В рамках этого проекта планируется реконструкция 11 подстанций напряжением 330 кВ и одной подстанции напряжением 750 кВ Днепровской электроэнергетической системы.
Документом также предусматривается внедрение на подстанциях автоматизированных систем управления технологическими процессами для достижения технического уровня возможности интеграции украинской энергосистемы с энергосистемой Европы и обеспечения целостности ОЭС Украины.