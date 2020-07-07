Генпрокуратура Белоруссии выступила с заявлением, в котором предостерегла жителей республики от участия в «пробной общенациональной забастовке» 3 августа в поддержку политзаключенных. Заявление обнародовано на сайте ГПБ 7 июля

Правозащитники признали политзаключенными еще двух соратников Бабарико © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, блогера Сергея Тихановского, а также ряд их сторонников и блогеров.

По данным Генпрокуратуры, в последнее время на различных интернет-ресурсах распространяются анонимные призывы к участию 3 августа в «пробной общенациональной забастовке» продолжительностью 2,5 часа для выражения требований об освобождении упомянутых политзаключенных, а также обеспечении справедливости избирательного процесса.

«Во избежание конфликтов с органами правопорядка, нанимателями, а также возможных судебных разбирательств Генеральная прокуратура призывает не следовать подобным "рекомендациям"… Не имея ничего общего с легальным забастовочным движением, призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях являются подстрекательством к противоправным действиям, за которые наступает административная или уголовная ответственность», — говорится в сообщении.

В ведомстве также прокомментировали ремарку организаторов забастовки о том, что отсутствие на рабочих местах до трех часов согласно белорусскому ТК не является прогулом. Генпрокуратура это подтвердила, но отметила, что решение о проведении забастовки должно быть принято с соблюдением установленной ТК процедуры и «о предстоящей забастовке представительный орган работников обязан уведомить нанимателя в письменной форме не позднее двух недель до ее начала».

В случае, если данный порядок не будет соблюден, забастовка будет признана незаконной и ее участники могут быть привлечены к дисциплинарной и иной ответственности.

В связи с этим Генеральная прокуратура призвала граждан «не поддаваться безответственным призывам и анонимным провокациям к совершению противоправных действий».