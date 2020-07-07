Киевский городской совет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием прекратить «преследования и репрессивные меры», проводящиеся, по мнению депутатов, в отношении пятого президента Петра Порошенко, общественных лидеров, волонтеров, военнослужащих, активистов Майдана. Об этом 7 июля сообщает «Интерфакс-Украина»

«Замахнулся – бей!» Порошенко оставили без меры пресечения © AFP, Sergei SUPINSKY

Секретарь Киевсовета и председатель Киевской городской организации политической партии «Европейская солидарность» Владимир Прокопив заявил, что городской совет не будет молчать о том, «когда в стране начались политические репрессии».

«Наша страна является частью цивилизованной Европы и разделяет европейские ценности, в частности уважение к демократическим принципам, верховенству закона, прав и основных свобод человека. Но откровенная политическая травля Петра Порошенко не имеет ничего общего со справедливостью и демократией. Также ничего общего с установлением справедливости нет и в производствах, которые ведутся в отношении общественных лидеров и активистов Евромайдана», — заявил депутат Киевсовета от «Солидарности» Вадим Сторожук, представляя проект обращения.

Депутаты Киевсовета призвали главу государства прислушиваться к многочисленным обращениям международных партнеров Украины и мировой общественности, которые, по их мнению, считают, что действия, направленные на немотивированные и предубежденные преследования, дискредитируют Украину.

Свою поддержку решению Киевсовета выразили и народные депутаты Рады от «Европейской солидарности», которые пришли на пленарное заседание — Виктория Сюмар, Ахтем Чийгоз, София Федина, Алексей Гончаренко.