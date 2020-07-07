Россия не будет уговаривать США остаться в Договоре по открытому небу (ДОН). Об этом начальник отдела по контролю над обычными вооружениями департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Олег Бушуев заявил на конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» 7 июля, передает РИА Новости

Россия не ожидает «драматических сдвигов» от США в вопросе выхода из Договора по открытому небу - МИД © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк Сергей Рябков по итогам онлайн-конференции стран-участниц ДОН заявил, что России и США не удалось сблизить позиции и Вашингтон вряд ли пересмотрит решение выйти из договора.

Бушуев оценил итог конференции как двоякий. С одной стороны, было получено подтверждение, что США не намереваются останавливать процесс выхода из договора, а с другой, все государства-участники высказались за сохранение ДОН как важного элемента транспарентности и меры укрепления европейской безопасности.

«Была высказана идея о том, чтобы устранять существующие претензии в так называемой малой группе экспертов, когда мы можем собраться и поговорить… Сергей Рябков сказал напрямую, что мы приглашаем в эту группу, в том числе, Соединенные Штаты Америки, пока они не выйдут из договора. Поэтому, собственно говоря, главная идея — все опции у нас открыты, но дальнейшие шаги мы будем выстраивать исключительно на основе взаимных интересов. И уговаривать Соединенные Штаты Америки мы не собираемся, это их решение», — сказал Бушуев.

В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из Договора по открытому небу, который был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.