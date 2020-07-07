Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды, присвоенные по случаю Дня Конституции, ряду артистов и сотрудников медиа, при этом сказав, что для государства одинаково важны все сферы и профессии: медиа, медицина, правопорядок, оборона, искусство и шоу-бизнес. Об этом 7 июля сообщается на сайте Офиса президента Украины

По ордену своим. Зеленский наградил Потапа без Насти © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

«Если человек действительно талантлив, государству очень важно показывать его людям. Потому что есть много направлений, где есть действительно талантливые люди, но о них никто не знает. Потому что их не показывают каждый день по телевизору, но они много делают для Украины», — отметил президент.

При этом в сообщении отмечается, что наград и почетных званий были удостоены худрук театрально-зрелищного учреждения культуры «Киевский академический театр оперетты» Богдан Струтинский, режиссер и сценарист Нариман Алиев, композитор и продюсер Алексей Потапенко и певица Ирина Билык.