Отмечается, что Зеленский вручил государственные награды и почетные звания за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, научно-техническое, культурно-образовательное развитие украинского государства, весомые трудовые достижения и многолетний добросовестный труд.
«Если человек действительно талантлив, государству очень важно показывать его людям. Потому что есть много направлений, где есть действительно талантливые люди, но о них никто не знает. Потому что их не показывают каждый день по телевизору, но они много делают для Украины», — отметил президент.
При этом в сообщении отмечается, что наград и почетных званий были удостоены худрук театрально-зрелищного учреждения культуры «Киевский академический театр оперетты» Богдан Струтинский, режиссер и сценарист Нариман Алиев, композитор и продюсер Алексей Потапенко и певица Ирина Билык.