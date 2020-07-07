У одной из маршруток Киева на ходу отвалилось колесо и покатилось на всем ходу по проезжей части, а после — по тротуару, где шел человек. Об этом 7 июля сообщает «Киев Оперативный» в Facebook

«То, что у маршруток отваливаются колеса, — уже ни для кого не новость, а вот то, что это колесо чуть не прибило человека — что-то новенькое. Интересно, как долго еще эти опасные желтые автобусы будут курсировать», — говорится в сообщении.

Ты лишний в этой маршрутке. Как живёт Киев в жёстком карантине © REUTERS, | REUTERS, | Перейти в фотобанк

Судя по видео, можно предположить, что маршрутка принадлежит компании «Богдан Моторс» бизнес-партнера Петра Порошенко Олега Гладковского.