«То, что у маршруток отваливаются колеса, — уже ни для кого не новость, а вот то, что это колесо чуть не прибило человека — что-то новенькое. Интересно, как долго еще эти опасные желтые автобусы будут курсировать», — говорится в сообщении.
Момент зафиксировали на видео. Какая именно это была маршрутка и в каком районе столицы случилось происшествие, неизвестно.
Судя по видео, можно предположить, что маршрутка принадлежит компании «Богдан Моторс» бизнес-партнера Петра Порошенко Олега Гладковского.