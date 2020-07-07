Свободы слова и СМИ в их настоящем значении больше не существует в США, миф, который американцы поддерживали долгие годы, полностью разрушен. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на онлайн-конференции «Мир глазами СМИ в 2020 году» 7 июля, передает РИА Новости

БДИПЧ ОБСЕ призвало власти США уважать свободу мирных собраний © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк заявила она.

Захарова пояснила, что в настоящее время в США наблюдается переписывание терминов и искажение смысла слов, запрет на выражения, «которые еще вчера были общедоступными и не вызывали никаких сомнений». В этом контексте она также упомянула снос памятников.

При этом представитель МИД предупредила, что из-за колоссального влияния США на мировые медиа негативные американские тенденции будут ощущаться повсеместно.