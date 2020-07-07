«Печальная тенденция или даже свершившийся факт — это крушение мифа о свободе средств массовой информации, вообще каких-либо регулирующих норм, правил, постулатов, заявленных в Соединенных Штатах Америки в отношении свободы слова, медиасреды и так далее. Мы увидели крушение колосса, мы увидели крушение всего того, что многие годы там якобы формировалось, что предлагалось всему миру в качестве образца. Это все не просто не работает, а это просто все рухнуло», — заявила она.
Захарова пояснила, что в настоящее время в США наблюдается переписывание терминов и искажение смысла слов, запрет на выражения, «которые еще вчера были общедоступными и не вызывали никаких сомнений». В этом контексте она также упомянула снос памятников.
При этом представитель МИД предупредила, что из-за колоссального влияния США на мировые медиа негативные американские тенденции будут ощущаться повсеместно.