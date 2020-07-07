Мужчина расстрелял на улице в Киеве своего бывшего начальника, которого считает виноватым в увольнении с работы и невыплате зарплаты. Об этом 7 июля сообщает столичная полиция

«В столичную полицию от врача скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что с улицы Братиславская госпитализировали мужчину с огнестрельными ранениями в правый глаз и паховую зону», — говорится в сообщении.

Во время отработки записей с камер наблюдения полицейские установили личность и задержали 35-летнего жителя соседнего района, ранее судимого за преступления, связанные с наркотиками.

Расстрел в центре Киева: кровавая война черногорских картелей переместилась на Украину © пресс-служба Национальной полиции Украины

Заведено дело по статье «покушение на умышленное убийство». Задержанному объявлено о подозрении. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.