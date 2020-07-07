«В столичную полицию от врача скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что с улицы Братиславская госпитализировали мужчину с огнестрельными ранениями в правый глаз и паховую зону», — говорится в сообщении.
Во время отработки записей с камер наблюдения полицейские установили личность и задержали 35-летнего жителя соседнего района, ранее судимого за преступления, связанные с наркотиками.
Как выяснило следствие, подозреваемый и его жертва были знакомы. Получивший ранения мужчина был наставником стрелка на работе. После окончания испытательного срока мужчину уволили и не выплатили заработную плату. В этом он обвинял наставника.
Заведено дело по статье «покушение на умышленное убийство». Задержанному объявлено о подозрении. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.