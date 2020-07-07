Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество усиливать давление на Российскую Федерацию в связи с обысками в Крыму. Об этом 7 июля сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Украины

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с новой волной незаконных обысков и задержаний крымских татар, совершенных сегодня российскими оккупационными властями в разных районах АР Крым… Призываем международное сообщество продолжать активно выступать в защиту прав и свобод жителей Крымского полуострова и усиливать давление на РФ с целью прекращения нарушений прав человека», — говорится в заявлении.

В частности, по имеющейся у Украины информации, по результатам обысков были задержаны семь человек: Эмиль Зиядинов, Исмет Ибрагимов, Алим Суфьянов, Сейран Хайретдинов, Александр Сизиков, Вадим Бектемиров, Зекирья Муратов.