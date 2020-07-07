«Строительство сможет возобновиться не ранее 3 августа — в этот день истекает срок, в течение которого новое решение датского регулятора может быть обжаловано. Еще одно препятствие создает нерест трески в июле и августе, когда любые строительные работы в зоне нереста запрещены, в результате чего возобновление строительства может быть отложено до сентября», — считают аналитики «Атона».
Накануне Дания выдала Nord Stream 2 AG обновленное разрешение на строительство «Северного потока — 2» в своих водах. Теперь компании можно использовать при реализации проекта не только суда с динамическим позиционированием, но и с якорным, поскольку подлежащий достройке маршрут газопровода проходит вне зоны риска контакта с захороненным на дне Балтийского моря химоружием.
К работе по укладке труб можно вернуться не ранее 3 августа, когда завершается период апелляции по этому решению.
После окончания Второй мировой войны в 1945 году в Балтийском море было затоплено несколько десятков тысяч тонн химических боеприпасов. Наибольший арсенал был сброшен в окрестностях островов Готланд и Борнхольм, вблизи которых проходит маршрут «Северного потока — 2».