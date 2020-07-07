Нерест трески может задержать возобновление строительства «Северного потока - 2» в водах Дании до сентября. Об этом сообщили аналитики инвесткомпании «Атон», передает 7 июля РИА Новости

Вопреки санкциям. «Газпром» намерен запустить «Северный поток-2» в конце года © nord-stream2.com считают аналитики «Атона».

Накануне Дания выдала Nord Stream 2 AG обновленное разрешение на строительство «Северного потока — 2» в своих водах. Теперь компании можно использовать при реализации проекта не только суда с динамическим позиционированием, но и с якорным, поскольку подлежащий достройке маршрут газопровода проходит вне зоны риска контакта с захороненным на дне Балтийского моря химоружием.

К работе по укладке труб можно вернуться не ранее 3 августа, когда завершается период апелляции по этому решению.

После окончания Второй мировой войны в 1945 году в Балтийском море было затоплено несколько десятков тысяч тонн химических боеприпасов. Наибольший арсенал был сброшен в окрестностях островов Готланд и Борнхольм, вблизи которых проходит маршрут «Северного потока — 2».