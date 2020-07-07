Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не откажется от идеи проведения досрочных выборов в парламент, несмотря на то, что по постановлению Конституционного суда их нельзя совместить с выборами главы республики, передает Sputnik Молдова 7 июля

Додон: Молдавию спасут только досрочные парламентские выборы © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

«Нынешний парламент себя скомпрометировал… этот законодательный орган должен быть перезагружен. Мы будем опираться на волю народа и, если потребуется, организуем досрочные парламентские выборы так скоро, насколько это возможно с точки зрения законодательства — сразу же после президентских выборов», — заявил Додон.

В решении КС отмечается, что роспуск парламента в последние полгода мандата президента запрещен по любым причинам. Мандат главы государства официально завершится 23 декабря. Соответственно, досрочные парламентские выборы можно будет провести не раньше весны 2021 года.

Ранее Додон заявил, что за «депутатами-перебежчиками» стоят разыскиваемый молдавским правосудием Владимир Плахотнюк и бежавший с ним бизнесмен Илан Шор. Со своей стороны лидер демократов экс-премьер Павел Филип обратился в прокуратуру с заявлением, в котором утверждает, что представители Плахотнюка и Шора предлагают депутатам из его партии до миллиона евро за переход в оппозицию. По его словам, таким образом олигарх пытается разрушить правящую коалицию, добиться отставки кабинета Иона Кику, чтобы затормозить расследование банковского хищения и уйти от правосудия.