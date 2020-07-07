Власти Магадана готовы забрать памятник первому русскому губернатору Аляски Александру Баранову в столицу Колымы. Об этом 7 июля сообщил мэр Юрий Гришан, передает РИА Новости

Фонд российского бизнесмена хочет выкупить памятник Рузвельту и уже подыскал ему место © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк Билл де Блазио призвал убрать памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту на фоне массовых актов вандализма и протестов против колониальной экспансии и расовой дискриминации.

«На Аляске есть города, которые были основаны еще русскими первопроходцами. Сам город Ситка раньше носил название Ново-Архангельск, и это далеко не единственный пример, который роднит нас с этой территорией. Руководство штата направило в наш адрес большое количество благодарностей за сохранение истории, когда мы открывали памятник "Героям Алсиба". Теперь все поворачивается в противоположную сторону, когда, следуя за расистскими настроениями, уничтожается память. Мы готовим обращение с просьбой сохранить памятник, а также, в случае необходимости, перевезти его в Магадан», — заявил Гришан.

Ранее фонд Art Russe заявил, что направил властям Ситки обращение с предложением выкупить памятник первому российскому губернатору Аляски. Аналогичное предложение было адресовано властям Нью-Йорка по поводу монумента Рузвельту.

Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский также выразил готовность в случае решения о сносе памятника найти ему достойное место «на русском Севере».