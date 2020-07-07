За два дня более 100 журналистов, медиаменеджеров и экспертов почти из всех регионов Украины подписали открытое письмо президенту Украины, руководству и депутатам Рады, а также европейским партнерам, в котором призвали не поддерживать законопроект «О медиа». Об этом 7 июля сообщает портал «Гордон»

«В заявлении представители СМИ обратили внимание, что нечетко сформулированные в законопроекте требования к медиа предоставляют органам государственной власти полномочия по "установлению правды". Они опасаются, что такие полномочия будут использованы для контроля за выражением политических мнений, критики политических сил, отдельных политиков и должностных лиц», — говорится в сообщении.

Кнут без пряника. Новый закон Украины о медиа - это закон о защите власти от СМИ © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Отмечается, что обращение подписали, в частности, глава студии «Савик Шустер Студия» Павел Елизаров, главный редактор газеты «Факты» Александр Швец, шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина, генпродюсер телеканала ZIK Наталья Влащенко, руководитель информационного агентства «Украинские новости» Денис Иванеско, шеф-редактор портала «Хвиля» Юрий Романенко и другие.

Законопроект был зарегистрирован в Раде в конце декабря 2019 года. Авторами законопроекта являются депутаты от «Слуги народа».