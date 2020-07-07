Врачи киевского Центра микрохирургии глаза вышли на акцию протеста под Киевскую городскую государственную администрацию и мэрию, которые находятся в одном здании, с требованием сохранить последнее заведение на Украине, где спасают зрение детям. Об этом 7 июля сообщает «Страна»

Медики выступают за сохранение своего центра: по их словам, только там спасают детям зрение. Отмечается, что из-за отсутствия финансирования медцентр может закрыться.

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«Финансировали до мая месяца. А теперь мы ни аванса, ни зарплаты не получили… Мы уже третий раз собираемся здесь, под стенами КГГА, но реакции как не было, так и нет. Департамент здравоохранения Киева делает все для уничтожения больниц. Если нас не услышат, наше уникальное учреждение просто закроется», — рассказали участники акции.

Медики требуют от КГГА включить их вопрос в повестку сессии, решить проблему с финансированием, вернуть долги по зарплате и отдать больницу под юрисдикцию Минздрава.