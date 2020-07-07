Медики выступают за сохранение своего центра: по их словам, только там спасают детям зрение. Отмечается, что из-за отсутствия финансирования медцентр может закрыться.
Также протестующие заявили, что финансирование их больниц было остановлено, в связи с чем им прекратили выплачивать зарплату. Врачи связывают прекращение финансирования со вступлением в силу второго этапа медицинской реформы.
«Финансировали до мая месяца. А теперь мы ни аванса, ни зарплаты не получили… Мы уже третий раз собираемся здесь, под стенами КГГА, но реакции как не было, так и нет. Департамент здравоохранения Киева делает все для уничтожения больниц. Если нас не услышат, наше уникальное учреждение просто закроется», — рассказали участники акции.
Медики требуют от КГГА включить их вопрос в повестку сессии, решить проблему с финансированием, вернуть долги по зарплате и отдать больницу под юрисдикцию Минздрава.