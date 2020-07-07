Евросоюзу следует защитить собственный газовый рынок от попыток Вашингтона диктовать на нем свои правила. Об этом 7 июля заявил председатель Восточного комитета германской экономики Оливер Хермес, заявление обнародовано на сайте комитета

Санкции США не влияют на позицию Германии по «Северному потоку–2» — посол в РФ © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Хермес заявил, что санкции США обусловлены, прежде всего, американскими экономическими интересами: ограничительные меры против европейских энергетических проектов, таких как «Северный поток — 2», ведут к существенным преобразованиям на рынке в пользу американского СПГ. Для Германии и Европы, по словам эксперта, это будет означать рост цен на электроэнергию и нарушение конкурентоспособности немецкой и европейской промышленности.

В связи с этим он считает, что Еврокомиссия и Европейский парламент должны «поставить границы попыткам захвата США рынка» и дать ясно понять, что Европа не станет «прогибаться» американской стратегии «Америка превыше всего» (America First).

«Для этого нужны экономические инструменты защиты против мер, вредящих рынку, которые Берлин и Брюссель должны сейчас обсудить серьезно», — отметил Хермес, уточнив, что речь идет в том числе о мерах в рамках ВТО.

Помимо этого, ЕС следует применить «все дипломатические возможности» для того, чтобы не дать США принять санкции.