Отмечается, что на момент пожара в хостеле находилось 12 человек, большинство их которых — украинцы. Пожарные несколько часов боролись с огнем. Огонь охватил весь первый этаж.
Также сообщается, что дом после происшествия не подлежит восстановлению.
Полицейским удалось установить личности подозреваемых — задержаны двое граждан Польши, которые тоже были жителями хостела. Первого задержанного, 32-летнего мужчину освободили после допроса.
Второй задержанный, 42-летний житель Хшанува, который временно проживал в хостеле, получил обвинение в поджоге.ьМужчине грозит 10 лет лишения свободы.
Во время пожара всем удалось вовремя покинуть здание. Пострадавших нет.