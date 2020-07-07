Неизвестные подожгли хостел с украинскими заробитчанами в Польше. Об этом 6 июля рассказали в местном издании radiokrakow.pl

Отмечается, что на момент пожара в хостеле находилось 12 человек, большинство их которых — украинцы. Пожарные несколько часов боролись с огнем. Огонь охватил весь первый этаж.

Также сообщается, что дом после происшествия не подлежит восстановлению.

Украинские заробитчане отправились на заработки в Польшу, несмотря на пандемию © CC0, Pixabay

Второй задержанный, 42-летний житель Хшанува, который временно проживал в хостеле, получил обвинение в поджоге.ьМужчине грозит 10 лет лишения свободы.

Во время пожара всем удалось вовремя покинуть здание. Пострадавших нет.