Отмечается, что на момент пожара в хостеле находилось 12 человек, большинство их которых — украинцы. Пожарные несколько часов боролись с огнем. Огонь охватил весь первый этаж.

Также сообщается, что дом после происшествия не подлежит восстановлению.

Украинские заробитчане отправились на заработки в Польшу, несмотря на пандемию
Украинские заробитчане отправились на заработки в Польшу, несмотря на пандемию
© CC0, Pixabay
Полицейским удалось установить личности подозреваемых — задержаны двое граждан Польши, которые тоже были жителями хостела. Первого задержанного, 32-летнего мужчину освободили после допроса.

Второй задержанный, 42-летний житель Хшанува, который временно проживал в хостеле, получил обвинение в поджоге.ьМужчине грозит 10 лет лишения свободы.

Во время пожара всем удалось вовремя покинуть здание. Пострадавших нет.    