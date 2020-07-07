Неизвестные взорвали автомобиль «Укрпочты» возле села Тишки Полтавской области и завладели более 2,5 млн грн (около 6 млн рублей). Об этом 7 июля сообщила полиция Полтавской области

«Около 10 часов 7 июля в полицию Полтавской области поступило сообщение о том, что вблизи села Тишки Лубенского района неизвестные взорвали автомобиль "Газель", принадлежащий "Укрпочте", и завладели деньгами в сумме более 2,5 миллиона гривен и табельным пистолетом охранника», — говорится в сообщении.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненного лишения свободы. Продолжаются следственные действия. В управлении Пенсионного фонда сообщили, что «Газель» перевозила пенсии для жителей Чернухинского и Лохвицкого районов.