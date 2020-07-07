«Около 10 часов 7 июля в полицию Полтавской области поступило сообщение о том, что вблизи села Тишки Лубенского района неизвестные взорвали автомобиль "Газель", принадлежащий "Укрпочте", и завладели деньгами в сумме более 2,5 миллиона гривен и табельным пистолетом охранника», — говорится в сообщении.
В результате разбойного нападения два человека, находившихся в автомобиле, получили травмы. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам ст. 15 ч. 2 п. 6 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненного лишения свободы. Продолжаются следственные действия. В управлении Пенсионного фонда сообщили, что «Газель» перевозила пенсии для жителей Чернухинского и Лохвицкого районов.