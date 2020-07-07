Он напомнил, что недавно была запущена интерактивная онлайн-карта путешествий во время пандемии COVID-19. Согласно статистике запросов, первой страной, которой интересуются украинцы, является Венгрия.
«Я могу сегодня назвать ТОП-3 стран, которые чаще всего проверяют украинцы на карте… Согласно моим договоренностям с венгерским коллегой Сийярто, через Венгрию действует эффективный транзит для украинских граждан, и очевидно, наши соотечественники изучают возможность въезда на территорию ЕС автомобилем», — сказал Кулеба.
На втором месте, по данным МИД, располагается Турция. Кулеба отметил, что Турция уделяет чрезвычайно важное внимание безопасности туристов. Третьей по популярности страной, по словам министра, является Франция. Далее идут, в частности, Польша, Сербия, Германия, Россия, Испания, Греция, Италия, Хорватия, Румыния, Египет и Белоруссия.