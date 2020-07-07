Украинцы больше всего интересуются путешествиями в Венгрию, Турцию и Францию. Об этом 7 июля сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, который транслировался в Facebook

Кулеба назвал 23 страны, которые открыты для украинских туристов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Я могу сегодня назвать ТОП-3 стран, которые чаще всего проверяют украинцы на карте… Согласно моим договоренностям с венгерским коллегой Сийярто, через Венгрию действует эффективный транзит для украинских граждан, и очевидно, наши соотечественники изучают возможность въезда на территорию ЕС автомобилем», — сказал Кулеба.

На втором месте, по данным МИД, располагается Турция. Кулеба отметил, что Турция уделяет чрезвычайно важное внимание безопасности туристов. Третьей по популярности страной, по словам министра, является Франция. Далее идут, в частности, Польша, Сербия, Германия, Россия, Испания, Греция, Италия, Хорватия, Румыния, Египет и Белоруссия.