Он напомнил, что в последние годы отношения между Россией и Евросоюзом стабильно носили неудовлетворительный характер. Несмотря на то, что 2019 год, по мнению посла, мог быть более «приличным», был ряд положительных моментов: РФ вернулась в ПАСЕ, и было подписано соглашение о транзите газа через Украину.
В 2020 же году, как отметил Эдерер, пришел коронавирус и изменил все, вытеснив многие другие вопросы из международной повестки.
«В последние недели, даже пару месяцев, мы заметили определенную активизацию контактов между нашими сторонам, я считают это позитивной тенденцией, в частности, встреча министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко с комиссаром ЕК по вопросам здравоохранения Стеллой Кирьякиду», — подчеркнул посол.
Он также сообщил, что в ближайшее время между РФ и ЕС состоятся контакты высокого уровня по вопросам борьбы с изменениями климата.