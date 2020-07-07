Контакты между Евросоюзом и Россией в последние месяцы активизировались, что является позитивной тенденцией. Об этом посол ЕС в Москве Маркус Эдерер сказал на пресс-брифинге по случаю начала председательства Германии в Совете ЕС 7 июля, передает РИА Новости

Глава европейской дипломатии объяснил, почему Россия и ЕС нуждаются друг в друге © wikipedia.org

В 2020 же году, как отметил Эдерер, пришел коронавирус и изменил все, вытеснив многие другие вопросы из международной повестки.

«В последние недели, даже пару месяцев, мы заметили определенную активизацию контактов между нашими сторонам, я считают это позитивной тенденцией, в частности, встреча министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко с комиссаром ЕК по вопросам здравоохранения Стеллой Кирьякиду», — подчеркнул посол.

Он также сообщил, что в ближайшее время между РФ и ЕС состоятся контакты высокого уровня по вопросам борьбы с изменениями климата.