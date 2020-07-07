Москва ответит на введение Великобританией персональных санкций «по делу Магнитского» в объеме, соответствующем интересам России. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 7 июля, передает РИА Новости

Великобритания смягчила санкции против РФ ради поисков жизни на Марсе © РИА Новости, Александр Ковалев | Перейти в фотобанк Александр Бастрыкин, замгенпрокурора РФ Виктор Гринь, экс-замглавы МВД РФ Алексей Аничин, а также судьи, следователи и сотрудники Министерства внутренних дел.

«Мы можем только сожалеть в связи с такими недружественными шагами. Разумеется, будет действовать принцип взаимности и каких-то ответных решений в том объеме, в каком это будет соответствовать интересам Российской Федерации», — сказал Песков.

«Поправка Магнитского» была принята Палатой общин еще в мае 2018 года и должна была вступить в силу после Brexit, произошедшего 1 февраля 2020 года. Поправка носит имя юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского, который умер в ноябре 2009 года в московском СИЗО «Матросская тишина». По мнению Лондона, упомянутые в списке люди причастны к его пыткам и смерти.

Упомянутым в «списке Магнитского» лицам запрещен въезд в Великобританию, их активы в стране, если таковые есть, будут заморожены, им запрещено заниматься бизнесом как в стране, так и при посредничестве подданных Королевства. Помимо россиян, в санкционном списке фигурируют лица и организации, в частности, из Саудовской Аравии, Мьянмы и КНДР.