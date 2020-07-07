Инцидент произошел в ресторане быстрого питания в исторической части Бухареста. Двое клиентов, которые зашли в заведение, отказались надеть маски и начали пренебрежительно реагировать на просьбы персонала.
На вызов охраны ресторана прибыл патруль полицейской службы, однако нарушители грубили и правоохранителям.
«Мужчин оштрафовали на общую сумму в 2600 леев (почти 11 тысяч рублей) за провокацию или непосредственное участие в скандале в общественном месте и за оскорбления и вульгарные выражения в общественном месте», — говорится в материале.
Выяснилось, что нарушители — двое депутатов Палаты депутатов парламента Румынии от Социал-демократической партии PSD, Адриан Соломон и Иоанн Иринель Статива, избранные от города Васлуй.