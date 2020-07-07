Двух румынских депутатов оштрафовали на суммы свыше 1000 леев (4,1 тыс. рублей) за агрессивный отказ надеть маску. Об этом 7 июля сообщает Digi24

В Мелитополе посетители супермаркета сдали правоохранителям полицейского без маски © Нацполиция Запорожской области

На вызов охраны ресторана прибыл патруль полицейской службы, однако нарушители грубили и правоохранителям.

«Мужчин оштрафовали на общую сумму в 2600 леев (почти 11 тысяч рублей) за провокацию или непосредственное участие в скандале в общественном месте и за оскорбления и вульгарные выражения в общественном месте», — говорится в материале.

Выяснилось, что нарушители — двое депутатов Палаты депутатов парламента Румынии от Социал-демократической партии PSD, Адриан Соломон и Иоанн Иринель Статива, избранные от города Васлуй.