«Я уверен, что мы (Белоруссия и Россия. — Ред.) не должны объединяться в одну страну. Беларусь — независимая страна, и это мое твердое убеждение… Я считаю, что дружить надо со всеми и со всеми выстраивать хорошие дружеские отношения — и с Россией, с которой у нас испортились отношения в последнее время, и с Западной Европой, с которой у нас [отношения] испортились с 1995 года, и с США, с которыми у нас примерно в 1996 году испортились отношения, и с другими странами — Японией, Канадой и прочими», — заявил Цепкало.
В то же время он сказал, что не считает необходимым закрывать границу между Белоруссией и Россией. Экс-глава белорусского Парка высоких технологий подчеркнул, что РФ является историческим партнером и соседом Белоруссии, поэтому «мы исторически обречены жить вместе».
Ранее Цепкало заявил, что намерен пожаловаться в Европейский суд по правам человека, если его не зарегистрируют кандидатом в президенты. Он единственный из семи претендентов на пост президента Белоруссии, который, по данным ЦИК, собрал менее 100 тысяч необходимых подписей для регистрации кандидатом. Центризбирком признал достоверными лишь 75 249 из поданных 158 682 подписей в поддержку Цепкало.