Претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил о необходимости устанавливать хорошие отношения со всеми странами, а не определять вектор политики в сторону Востока или Запада, в частности, он высказался категорически против объединения с РФ. Он заявил об этом в эфире «Радио Свобода» 7 июля

Три врага Лукашенко. Что известно о кандидатах в президенты Белоруссии Тихановском, Бабарико, Цепкало © REUTERS, Vasily Fedosenko

В то же время он сказал, что не считает необходимым закрывать границу между Белоруссией и Россией. Экс-глава белорусского Парка высоких технологий подчеркнул, что РФ является историческим партнером и соседом Белоруссии, поэтому «мы исторически обречены жить вместе».

Ранее Цепкало заявил, что намерен пожаловаться в Европейский суд по правам человека, если его не зарегистрируют кандидатом в президенты. Он единственный из семи претендентов на пост президента Белоруссии, который, по данным ЦИК, собрал менее 100 тысяч необходимых подписей для регистрации кандидатом. Центризбирком признал достоверными лишь 75 249 из поданных 158 682 подписей в поддержку Цепкало.