Ранее республиканцы и демократы внесли на рассмотрение Палаты представителей США законопроект, предусматривающий усиление санкций против «Северного потока — 2». Также в Сенат был внесен еще один проект закона против газопровода, предлагающий вводить санкции к страховщикам судов, работающих на его прокладке.
«Что касается "Северного потока — 2", то никакие идеи или конкретные действия США не меняют позицию правительства Германии относительно газопровода… Я настроен оптимистично: даже если с задержкой, но "Северный поток — 2" будет достроен», — заявил германский посол.
Тем временем, по данным Bloomberg, власти Германии готовят ответные меры, в случае если Белый дом реализует свою угрозу дополнительных санкций против «Северного потока — 2». Во внутреннем документе Минэкономики ФРГ говорится, что новые санкции США могут затронуть значительное число европейских компаний и банков, а также правительственные организации. В ответ на это правительство Ангелы Меркель рассматривает план по скоординированным действиям ЕС.