Санкции и любая другая деятельность США не меняют позицию правительства ФРГ по проекту «Северный поток — 2». Об этом посол страны в РФ Геза Андреас фон Гайр заявил на пресс-брифинге по случаю начала председательства Германии в Совете ЕС 7 июля, передает РИА Новости

Названа сумма ущерба от новых санкций США против «Северного потока - 2» © nord-stream2.com

«Что касается "Северного потока — 2", то никакие идеи или конкретные действия США не меняют позицию правительства Германии относительно газопровода… Я настроен оптимистично: даже если с задержкой, но "Северный поток — 2" будет достроен», — заявил германский посол.

Тем временем, по данным Bloomberg, власти Германии готовят ответные меры, в случае если Белый дом реализует свою угрозу дополнительных санкций против «Северного потока — 2». Во внутреннем документе Минэкономики ФРГ говорится, что новые санкции США могут затронуть значительное число европейских компаний и банков, а также правительственные организации. В ответ на это правительство Ангелы Меркель рассматривает план по скоординированным действиям ЕС.