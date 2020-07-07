Мужчина, которому было 27 лет, танцевал и внезапно упал, причину смерти пока не называют. Об этом 7 июля сообщает «РБК-Украина»

Нарушители поневоле. Борьба ресторанов и ночных клубов Киева не с вирусом, а с карантином © AFP, Sergei SUPINSKY

«Собралось много людей, и кого-то откачивали. Я решил подойти и увидел, что лежит молодой человек. Потом приехала скорая, а он уже мертвый был», — рассказывает один из участников вечеринки.

На следующее утро в заведении отрицали случившееся и говорили, что бар ночью не работал. В полиции рассказали, что дело открыли по статье «умышленное убийство» с пометкой «естественная смерть». В клубе уже анонсирована новая вечеринка.