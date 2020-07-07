Отмечается, что полиция в клуб в ту ночь приезжала два раза. После первого приезда в заведении выключили музыку, но как только правоохранители уехали, вечеринка продолжилась. Клуб оштрафовали, так как работа таких заведений в карантин запрещена.
«Собралось много людей, и кого-то откачивали. Я решил подойти и увидел, что лежит молодой человек. Потом приехала скорая, а он уже мертвый был», — рассказывает один из участников вечеринки.
На следующее утро в заведении отрицали случившееся и говорили, что бар ночью не работал. В полиции рассказали, что дело открыли по статье «умышленное убийство» с пометкой «естественная смерть». В клубе уже анонсирована новая вечеринка.