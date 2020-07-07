«Страны, которые открыты для украинцев, их всего 23. Эти 23 страны включают те государства, в которые требуется виза. То есть въехать можно, но с визой. А также действуют определенные карантинные ограничения», — сообщил министр.
Перечень стран, открытых для украинцев: Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Белоруссия, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Южная Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова.