Украинцам разрешен въезд на территорию 23 стран, включая страны, для посещения которых необходима виза. Об этом 7 июля во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который транслировался в Facebook

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