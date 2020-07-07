«Действительно, сейчас Украина не соответствует критериям, которые определены ЕС для того, чтобы страна попадала в условный «зеленый список», граждане которой могут пересекать границу. Но даже из этого запрета есть восемь исключений», — заявил он.
По словам министра, к этим восьми категориям относятся: представители медицинских учреждений, медицинские исследователи и сотрудники; специалисты по уходу за пожилыми людьми и люди, которым нужна срочная медицинская помощь; люди, имеющие право на транзит (речь идет, например, о водителях фур); дипломаты, сотрудники полиции, службы и команды гражданской защиты, представители международных организаций и международных военных контингентов; люди, которые едут транзитом; украинцы, которые едут с туристической целью или по вопросам работы или которые имеют другой экономический интерес, а также люди, которые едут на учебу или имеют другие неотложные обстоятельства.