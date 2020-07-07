Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал восемь категорий граждан Украины, которые могут въезжать на территорию Европейского союза даже несмотря на запрет. Об этом он рассказал на брифинге 7 июля, который транслировался в Facebook

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