Партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» потребовала прекратить дискриминацию русскоязычных украинцев. Соответствующее заявление разместили 7 июля на официальном сайте политсилы

Данилов заявил, что на Украине не нужно знать русский язык © фото из открытых источников

«Но в Украине Зеленского в основе языковой и культурной политики лежат не права и Конституция, а националистические догмы и прихоть чиновника. Сегодня, по данным социологических исследований, в Украине 54% граждан постоянно говорят на русском языке или используют его в быту наряду с украинским. Но ведущий член Зе-команды Алексей Данилов считает, что вторым языком в Украине должен быть не русский, а английский. <…> Причем использование английского языка для украинских граждан он считает обязательным. Видимо, чтобы легче было понимать желания кредиторов и новых хозяев украинских предприятий и земли», — говорится в материале.

Позицию Данилова оппозиционеры назвали свидетельством откровенно антидемократической и дискриминационной политики, которую нынешняя власть проводит в отношении русскоязычных граждан Украины.

«На выборах Владимир Зеленский обещал "не давить" русский язык. Президент Зеленский был готов отменить языковую дискриминацию и обеспечить права русскоязычных граждан. Еще летом 2019 года допускал особый статус русского языка для Донецка и Луганска. Но сегодня давление на русский язык только усиливается. Принятые Зе-командой и подписанные президентом Зеленским законы превращают украинцев, говорящих по-русски, в людей второго сорта», — добавили в заявлении.

В партии потребовали прекратить языковую дискриминацию. Обеспечить языковые и культурные права русскоязычных украинских граждан. Внести изменения в законодательство, чтобы гарантировать право свободно использовать русский и языки других национальных общин в культурной и общественной жизни Украины. Обеспечить право получать образование на русском языке для детей по желанию их родителей. Прекратить политику принуждения, штрафов и наказаний в языковой и культурной политике.

Сегодня, 7 июля, Конституционный суд Украины начнет рассмотрение представления группы нардепов о соответствии Основному закону страны так называемого закона о тотальной украинизации.