Министерство иностранных дел Украины просит предотвратить продажу авиабилетов за границу гражданам Украины, которых могут не впустить в страну назначения из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Об этом 6 июля на своем сайте сообщило дипломатическое ведомство

Скандал с задержанными в Греции украинцами: людей обещают отправить на Украину © REUTERS, Alkis Konstantinidis

«Наша цель — предотвратить продажу билетов гражданам Украины в страны, которые не разрешают въезд украинским туристам, и/или если они не имеют подтверждающих документов, необходимых для беспрепятственного въезда в страну назначения (вида на жительство, документов учебных заведений, подтверждения компетентных органов страны въезда т.д.)», — говорится в сообщении.

Вечером в субботу, 4 июля, в Афинах на контроле в аэропорту задержали 17 граждан Украины, включая детей, которые прилетели из Киева. Свои действия греческая сторона объясняет запретом на въезд граждан из третьих стран на территорию Евросоюза из-за карантинных ограничений. Украинцы прилетели рейсами компаний-лоукостеров Wizzair и Ryanair. После задержания они были отправлены в полицейский участок, где и были заперты в плохих гигиенических условиях.