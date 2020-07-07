Депутаты Рады от фракции «Слуга народа» начали собирать подписи под постановлением за отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия из-за проверки в стране газобаллонного оборудования в автомобилях и ее «новой» цены. Об этом 6 июня написал в Facebook депутат Александр Куницкий, который обнародовал соответствующий документ

Против министра инфраструктуры Украины Криклия завели уголовное дело © Facebook Владислав Криклий

«Демонстрирую с Александром Дубинским ему видео, как проходит проверка ГБО и выдача бумажек за 3200 грн под крышей его министерства», — прокомментировал нардеп видеролик, который обнародовал на своей странице.

Претензия заключается в том, что все автомобилисты, у которых установлено газобаллонное оборудование, должны пройти сертификацию, чтобы получить регистрационный документ. Ранее эта процедура стоила 160 грн (около 340 рублей), а сейчас — 3200 грн (около 7500 рублей).

Под проектом постановления подписались 15 парламентариев: Александр Скичко, Александр Дубинский, Максим Пашковский, сам Куницкий и другие, а также Андрей Деркач (внефракционный) и Илья Кива из «Оппозиционной платформы — За жизнь».