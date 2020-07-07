Двое подростков в Черниговском СИЗО избили надзирателя и пытались совершить побег, но их остановили. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора

«По данным следствия, во время конвоирования режимной территории учреждения двое несовершеннолетних заключенных, находящихся под стражей за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, совершили нападение на сотрудника СИЗО, нанесли ему телесные повреждения, завладели ключом и пытались бежать из учреждения, однако были остановлены», — говорится в сообщении.

Бизнес на тюрьмах. Что означает введение частных СИЗО на Украине © Андрей Лубенский

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 393 УК Украины «Побег из места лишения свободы или из-под стражи» и «Покушение на преступление». Статьи содержат максимальное наказание в виде 8 лет лишения свободы.