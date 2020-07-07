Исполняющей обязанности главы Антимонопольного комитета стала первая замглавы, государственная уполномоченная Ольга Пищанская. Об этом 6 июня сообщила пресс-служба АМКУ

Как сообщают «Наші гроші», она возглавляла закупочное направление в «АрселорМиттал» в тот же период, когда экс-глава АМКУ Юрий Терентьев был генеральным юрисконсультом этого предприятия.

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С января по апрель 2016 года Пищанская работала начальником отдела закупок механических материально-технических ресурсов «Метинвест Холдинг» Ахметова-Новинского. Кроме того, она владеет ООО «Закупочные решения», имеет долю в ООО «СТЭМ Инжиниринг» (45%) и контрольный пакет акций «Промпроектсервис» (94%).

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Пищанскую заместителем председателя АМКУ в сентябре 2019 года.