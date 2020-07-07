«По состоянию на 9:00 7 июля в Украине 49 607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1283 летальных, 22 193 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 564 новых случаев», — говорится в сообщении.
Наибольшее число больных зафиксировано в Львовской области, Киеве Черновицкой области — 6445, 5665 и 5032 соответственно. Около 4 тысяч в Ровенской и 3 тысяч в Закарпатской области. Еще в четырех регионах заболевших более 2 тысяч и меньше.
По состоянию на утро 7 июля в Центр поступило 871 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 96 186 сообщений о подозрении на COVID-19.