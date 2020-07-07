Миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла в Туркмению, для того чтобы помочь властям предотвратить проникновение коронавируса в страну. Об этом 7 июля сообщает «Нейтральный Туркменистан»

Таджикистан и Туркмения скрывают правду о коронавирусе - казахский эксперт © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Основной целью визита экспертов ВОЗ станут консультации со специалистами системы здравоохранения по поводу плана обеспечения готовности и реагирования страны на эпидемию.

В Туркмении, по официальным данным, нет ни одного случая заражения коронавирусом. Жители, которые в целях безопасности решили носить на улице медицинские маски и перчатки, рискуют быть оштрафованными за нарушение общественного порядка.

В конце марта сообщалось, что власти Туркмении запретили журналистам употреблять слово «коронавирус» в публикациях. Его исключили из специальной брошюры, которую министерство здравоохранения рассылает в учебные заведения, больницы и на рабочие места.