Специалисты прилетели в страну чартерным рейсом туркменских авиалиний.
Основной целью визита экспертов ВОЗ станут консультации со специалистами системы здравоохранения по поводу плана обеспечения готовности и реагирования страны на эпидемию.
В Туркмении, по официальным данным, нет ни одного случая заражения коронавирусом. Жители, которые в целях безопасности решили носить на улице медицинские маски и перчатки, рискуют быть оштрафованными за нарушение общественного порядка.
В конце марта сообщалось, что власти Туркмении запретили журналистам употреблять слово «коронавирус» в публикациях. Его исключили из специальной брошюры, которую министерство здравоохранения рассылает в учебные заведения, больницы и на рабочие места.