«На базе отдыха «Днепровские зори» была зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции. При бактериологическом обследовании больных в четырех случаях у трех детей и одного взрослого была обнаружена сальмонелла; результаты обследований на ротавирусную инфекцию, COVID-19 отрицательные. Пищеблок учреждения закрыт…. База не работает, отдыхающих на базе нет», — говорится в материале на сайте центра.
Ранее председатель Кирилловского поселкового совета Иван Малеев заявил, что 14 человек госпитализировали с отравлением после отдыха на базе. Правоохранители завели уголовное дело, на базе проведен обыск.