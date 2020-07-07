База отдыха в Кирилловке (Запорожская область) закрылась после отравления десяти детей и четверых взрослых. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба областного лабораторного центра Минздрава Украины

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