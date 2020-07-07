Бывший глава Национального банка Украины Яков Смолий 6 июля раскрыл подробности встречи с президентом Владимиром Зеленским перед своим увольнением, передает lb.ua

Смолий рассказал, как изменится ситуация с «Приватбанком» после смены главы НБУ © bank.gov.ua

«После заседания Национального совета реформ, 30 июня, у меня была встреча с президентом. Во время этого разговора я понял, что должен спросить у президента, должен ли я уволиться. Он ответил "да"», — сказал Смолий.

Он добавил, что конкретные причины увольнения Зеленский не озвучивал.

«Это был абсолютно спокойный разговор. Поймите правильно, не было со стороны президента такого, чтобы он сказал: "Пиши заявление, иди, ты мне надоел". Я из контекста понял, что должен уволиться», — признался экс-глава Нацбанка.

Смолий добавил, что решил уйти с поста сразу после разговора с Зеленским, чтобы Рада смогла избрать нового председателя до каникул.

«Мы абсолютно взвешенно обсудили с президентом, как и когда должен происходить процесс увольнения главы центрального банка, весь процесс перехода, ведь это важно. Я спросил: "Когда вы хотите это сделать? На этой сессии ВР или осенью?" Президент сказал, что на этой. Оставалось три рабочих дня, следующая неделя была не сессионная. Важно, чтобы нового главу назначили до того, как Рада пойдет на каникулы (17 июля. — Ред.), чтобы не было большого разрыва (между увольнением и назначением нового главы НБУ. — Ред.), поэтому я обязан сказать всему сообществу, что 30 июня в обед у нас был разговор с президентом, а 1 июля я подал заявление», — резюмировал Смолий.