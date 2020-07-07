Актер Элайджа Вуд, сыгравший в киносаге «Властелин колец» хоббита Фродо Бэггинса, записал обращение в поддержку арестованного в Белоруссии бизнесмена Виктора Бабарико, намеревавшегося принять участие в выборах президента страны, и его сына Эдуарда. Об этом сообщила на своей странице в сети Instagram подруга Эдуарда Бабарико Александра Зверева

Правозащитники признали политзаключенными еще двух соратников Бабарико © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

«В каком восторге будут Эдик и Виктор Дмитриевич, когда они это увидят! Я очень надеюсь, что они увидят это скоро <…>. Нам это позволит поверить в сказку в каком-то смысле», — сказала Зверева.

«Виктор и Эдуард Бабарико, привет, это Элайджа. Ваши друзья из Белоруссии попросили меня прислать сообщение и подбодрить вас. Я прочитал о вашей ситуации, она определенно непростая. Я надеюсь, что вы в порядке, что вы и ваш сын сможете продержаться, вас освободят и все останется позади», — заявил в своем обращении Вуд.

Он также процитировал фразу из «Властелина колец», где говорится, что в мире есть хорошие вещи, за которые стоит бороться.

В июне Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб, намеревались сдать в избирком очередную часть подписей, собранных в поддержку кандидата, но были задержаны. В тот же день председатель Комитета госконтроля страны Иван Тертель назвал Бабарико-старшего непосредственным организатором и руководителем «противоправной деятельности», в результате которой за несколько лет со счетов Белгазпромбанка в Латвию было выведено более $430 млн.

Генеральный прокурор республики Александр Конюк заявил, что фигуранты уголовного дела Белгазпромбанка создали «реальную угрозу интересам национальной безопасности», а потому дальнейшее расследование поручено КГБ. Тогда же Конюк сообщил, что им возбуждено уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 285 УК («Создание преступной организации либо участие в ней»).

В начале июля Генпрокуратура Белоруссии заявила, что проверила «многочисленные электронные обращения граждан по поводу действий правоохранительных органов в отношении Бабарико В.Д.» и подтверждает законность его задержания.