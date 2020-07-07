Киев рассматривает возможность ввода миротворцев Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Донбасс. Об этом 6 июля рассказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире ICTV

Он пояснил, что, хотя такого никогда и не было, но мандат ОБСЕ позволяет ей вводить своих миротворцев, и поэтому власти изучают эту беспрецедентную возможность.

Вице-премьер также подчеркнул, что на такой вариант «возможно, согласится и та сторона».

Ранее Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов. Все заявление об ультиматумах он назвал «фейковыми». Вице-премьер также сообщил, что в ходе встречи в Берлине обсуждались вопросы выполнения пункта Минских соглашений.