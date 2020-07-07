По его словам, миротворцы — это один из возможных вариантов.
Он пояснил, что, хотя такого никогда и не было, но мандат ОБСЕ позволяет ей вводить своих миротворцев, и поэтому власти изучают эту беспрецедентную возможность.
Вице-премьер также подчеркнул, что на такой вариант «возможно, согласится и та сторона».
Ранее Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов. Все заявление об ультиматумах он назвал «фейковыми». Вице-премьер также сообщил, что в ходе встречи в Берлине обсуждались вопросы выполнения пункта Минских соглашений.