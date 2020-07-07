«Донбасс — это регион, который нельзя долго сгибать. Да, Донбасс умеет терпеть и ждать, но Донбасс не прощает обмана и унижений. Рано или поздно эта пружина распрямляется и бьет очень больно. Как вы думаете, на тысячу метров спуститься под землю и работать — нужна для этого смелость? У меня отец инвалидом стал в шахте, бабушка и дед в шахте работали», — рассказал Кононов.
По его словам, в его роте были как обычные рабочие, так и люди с двумя высшими образованиями: многие стрелять не могли, но полезными хотели быть все. И все понимали, что могут погибнуть, отметил министр.
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