Участник обороны Славянска, министр обороны ДНР Владимир Кононов объяснил, почему ополчение заявило о себе именно в Донбассе. Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру 6 июля

«Наш выбор — Россия». 6 лет назад Донбасс выбрал и расплачивается войной © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

По его словам, в его роте были как обычные рабочие, так и люди с двумя высшими образованиями: многие стрелять не могли, но полезными хотели быть все. И все понимали, что могут погибнуть, отметил министр.

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