В мае ЛНР и ДНР перевели свои подразделения в полную боевую готовность из-за ухудшения ситуации на линии соприкосновения. В июне был совершен перевод из повышенной готовности в постоянную.
По мнению Кононова, глава ДНР Денис Пушилин и лидер ЛНР Леонид Пасечник все сделали правильно.
«Это давно должно было произойти. Я говорил, что народ Донбасса долго терпит. Но все подошло к точке, где уже невозможно… Я сомневаюсь, что это вразумит неприятеля, хотя бы потому что украинская власть этого не желает. Но Украина уже потеряла Донбасс — это к бабке не ходи», — заявил глава Минобороны ДНР.
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