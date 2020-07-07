Министр обороны ДНР Владимир Кононов объяснил, почему республики Донбасса вводят свои войска в режим повышенной боеготовности. Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру 6 июля

Пушилин отменил режим повышенной боеготовности для Народной милиции ДНР © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

По мнению Кононова, глава ДНР Денис Пушилин и лидер ЛНР Леонид Пасечник все сделали правильно.

«Это давно должно было произойти. Я говорил, что народ Донбасса долго терпит. Но все подошло к точке, где уже невозможно… Я сомневаюсь, что это вразумит неприятеля, хотя бы потому что украинская власть этого не желает. Но Украина уже потеряла Донбасс — это к бабке не ходи», — заявил глава Минобороны ДНР.

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