По ее словам, роль личности в истории велика, однако сейчас стоит вопрос о том, какие индивидуальные качества будут востребованы в изменившемся мире и будет ли в нем сама личность нацлидера реальной.
«В этом смысле украинский "эксперимент" показателен. Актер, играющий роль президента в сериале, победил на выборах, чтобы продолжить играть роль президента в реале. Постмодерн, акционизм в чистом виде. Живая иллюстрация к "Обществу спектакля" Ги Дебора», — отметила Баженова.
Она призналась, что не удивится, если с учетом современных технологий политическая сцена вскоре заполнится голограммами, управляемыми искусственным интеллектом.