Пример Украины, где президентом стал актер без политического опыта, демонстрирует мировую тенденцию выбора национальных лидеров. Об этом писатель из Петербурга Наталья Баженова сказала в интервью изданию Украина.ру 7 июля

«Любой актер и любой политик должен слышать людей» – Зеленский © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«В этом смысле украинский "эксперимент" показателен. Актер, играющий роль президента в сериале, победил на выборах, чтобы продолжить играть роль президента в реале. Постмодерн, акционизм в чистом виде. Живая иллюстрация к "Обществу спектакля" Ги Дебора», — отметила Баженова.

Она призналась, что не удивится, если с учетом современных технологий политическая сцена вскоре заполнится голограммами, управляемыми искусственным интеллектом.