Все локальные конфликты последних лет являются следствием попыток США сохранить свою мировую гегемонию. Об этом писатель из Петербурга Наталья Баженова сказала в интервью изданию Украина.ру 7 июля

Стремление США играть роль мирового полицейского является причиной большинства текущих конфликтов - политолог © Facebook, Евгений Константинов

«Однако важно не только взять вес, но и удержать его… В общем, пока дядя Сэм под софитами кряхтел со штангой, другие участники соревнования продолжали тренироваться и набираться сил. Так что вскоре гегемония США оказалась под вопросом. И, собственно, все локальные конфликты последних лет — это попытка США сохранить и укрепить свою гегемонию, используя soft и hard power ("мягкую" и "жесткую" силу. — Ред.)», — сказала Баженова.

Она сравнила нынешнюю ситуацию с активацией огромного вулкана, который пока выпускает пар через локальные конфликты. Вопрос, по ее словам, заключается в том, произойдет ли извержение и какой силы оно будет.