Она напомнила, что существующий миропорядок был утвержден по итогам Второй мировой войны и закреплен Ялтинским соглашением. Но в результате холодной войны, закончившейся распадом СССР, ввиду отсутствия конкуренции мировым гегемоном и «монополистом успешной цивилизационной модели» стали CША.
«Однако важно не только взять вес, но и удержать его… В общем, пока дядя Сэм под софитами кряхтел со штангой, другие участники соревнования продолжали тренироваться и набираться сил. Так что вскоре гегемония США оказалась под вопросом. И, собственно, все локальные конфликты последних лет — это попытка США сохранить и укрепить свою гегемонию, используя soft и hard power ("мягкую" и "жесткую" силу. — Ред.)», — сказала Баженова.
Она сравнила нынешнюю ситуацию с активацией огромного вулкана, который пока выпускает пар через локальные конфликты. Вопрос, по ее словам, заключается в том, произойдет ли извержение и какой силы оно будет.