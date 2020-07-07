Политолог Евгений Константинов считает, что большинство глав государств мира не могут сегодня проводить ту политику, которую хотят. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру 6 июля

Бортник назвал имена «лидеров нового времени» © Facebook, Ruslan Bortnik

Так, по его мнению, очевидно, что президент США Дональд Трамп действовал бы совершенно иначе, если бы он не был вынужден «плясать под дудку сенаторов, проводящих бессмысленную внешнюю политику».

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