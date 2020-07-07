«Роль личности в подавляющем большинстве стран сегодня слабеет. Мировые лидеры сегодня серьезно ограничены в правах, они вынуждены считаться со своими правительствами и элитами… Кроме того, мировые лидеры сегодня оглядываются друг на друга, их действия тесно связаны между собой», — отметил эксперт.
Так, по его мнению, очевидно, что президент США Дональд Трамп действовал бы совершенно иначе, если бы он не был вынужден «плясать под дудку сенаторов, проводящих бессмысленную внешнюю политику».
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