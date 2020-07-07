Директор Украинского Института политики Руслан Бортник считает, что сегодня модель международных отношений переходит в эпоху уличной демократии, что имеет общие черты с периодом 1920-30-х годов. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Мир после пандемии: цифровое рабство и «бункерный капитализм» © РИА Новости, Сутанта Адитья | Перейти в фотобанк

«Скорее всего, мы вступаем в новую эпоху популизма, во многих случаях уличной демократии. Будет сохраняться высокая нестабильность, при которой прежде всего пострадают периферии, а метрополии в очередной раз усилятся, как это было перед мировыми войнами. Нас ожидает новый популизм, хаотизация политических проектов, серьезная трансформация ключевых политических идеологий, новый тип избирателя. Вот в какой мир мы вступаем», — сказал эксперт.

Он отметил, что не стал бы проводить прямые аналогии с межвоенным периодом 20-30-х годов прошлого века, но определенное сходство, особенно в части международных отношений отрицать нельзя.

С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.