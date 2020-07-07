По его мнению, в результате коронавируса либеральная идеология очень сильно пострадала, так как оказалась намного менее эффективна, нежели более консервативные политические модели. Поэтому понимание либерализма, демократии, консерватизма, авторитаризма и диктатуры будет меняться на глазах, отметил Бортник.
«Скорее всего, мы вступаем в новую эпоху популизма, во многих случаях уличной демократии. Будет сохраняться высокая нестабильность, при которой прежде всего пострадают периферии, а метрополии в очередной раз усилятся, как это было перед мировыми войнами. Нас ожидает новый популизм, хаотизация политических проектов, серьезная трансформация ключевых политических идеологий, новый тип избирателя. Вот в какой мир мы вступаем», — сказал эксперт.
Он отметил, что не стал бы проводить прямые аналогии с межвоенным периодом 20-30-х годов прошлого века, но определенное сходство, особенно в части международных отношений отрицать нельзя.
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