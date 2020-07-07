Директор Украинского Института политики Руслан Бортник считает, что «лидерами нового времени» сегодня являются президенты Украины, США и Франции. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Яков Кедми объяснил, как Путин показал «мелкость» всех западных лидеров © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

«Лидеры нового времени — это [президент США Дональд] Трамп, [президент Франции Эммануэль] Макрон, [президент Украины Владимир] Зеленский. Эти люди олицетворяют новую информационную и социальную волну», — заявил Бортник.

Он пояснил, что такие харизматичные личности, чьей программой является их биография и тот образ, который они рисуют, будут доминировать в политическом пространстве очень многих стран.

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