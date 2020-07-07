По словам эксперта, в большинстве стран мира сегодня отмечается отмирание идеологических проектов, основанных на жестких правилах, в связи с чем возрастает роль лидера.
«Лидеры нового времени — это [президент США Дональд] Трамп, [президент Франции Эммануэль] Макрон, [президент Украины Владимир] Зеленский. Эти люди олицетворяют новую информационную и социальную волну», — заявил Бортник.
Он пояснил, что такие харизматичные личности, чьей программой является их биография и тот образ, который они рисуют, будут доминировать в политическом пространстве очень многих стран.
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