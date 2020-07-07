Президент Украины Владимир Зеленский не оправдал ожиданий днепрян и лишь укоренил тех, кто изначально был против, во мнении, что его предшественник Петр Порошенко был лучше. Об этом главный редактор днепровской газеты «Горожанин» Виталий Теплов сказал в интервью изданию Украина.ру 6 июля

Путём Порошенко. Как политика Зеленского обваливает его рейтинги © пресс-служба президента Украины

«Отношение к Зеленскому в подавляющем большинстве негативное. Число тех, кто был его противником, растет, потому что он якобы антитеза "патриотическому" Порошенко и "армии, мове, вире". А те, кто за него голосовал (сознательно или в знак протеста против Порошенко), просто уткнулись носом в то, что продолжается порошенковская политика и что Зеленский и Порошенко — близнецы-братья», — рассказал Теплов.

Он отметил, что от Зеленского ждали наведения порядка в правовом поле, борьбы с коррупцией, но ничего этого не происходит.

В то же время главред отметил правительственную программу «Большая стройка», в рамках которой в Бердянске отремонтировали большую часть «убитой» дороги.

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