По его словам, с каждым годом Днепр становится все более аполитичным. Журналист сравнил его с Одессой: «толерантный ко всему и занимающийся сам собой».
«Отношение к Зеленскому в подавляющем большинстве негативное. Число тех, кто был его противником, растет, потому что он якобы антитеза "патриотическому" Порошенко и "армии, мове, вире". А те, кто за него голосовал (сознательно или в знак протеста против Порошенко), просто уткнулись носом в то, что продолжается порошенковская политика и что Зеленский и Порошенко — близнецы-братья», — рассказал Теплов.
Он отметил, что от Зеленского ждали наведения порядка в правовом поле, борьбы с коррупцией, но ничего этого не происходит.
В то же время главред отметил правительственную программу «Большая стройка», в рамках которой в Бердянске отремонтировали большую часть «убитой» дороги.
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