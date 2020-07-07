На сегодняшний день в отношении Порошенко на Украине открыты 24 уголовных дела, в том числе о госизмене.
«По крайней мере те дела, которые дошли до уровня выбора меры пресечения, ничем не закончатся. Выбраны достаточно казуистические дела. Здесь до точного, понятного и обоснованного приговора дойти просто невозможно. Это, на мой взгляд, просто шоу», — заявил Теплов.
Он отметил: согласно последним соцопросам, чуть более половины жителей Днепра ожидают, что Порошенко получит приговор. Но, по мнению журналиста, это «из категории легенд и былин».
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