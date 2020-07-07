Против экс-президента Украины Петра Порошенко начали производство по таким делам, в которых до обоснованного приговора дойти невозможно. Об этом главный редактор днепровской газеты «Горожанин» Виталий Теплов сказал в интервью изданию Украина.ру 6 июля

Призрак ходит по Украине. Призрак непосаженного Порошенко

«По крайней мере те дела, которые дошли до уровня выбора меры пресечения, ничем не закончатся. Выбраны достаточно казуистические дела. Здесь до точного, понятного и обоснованного приговора дойти просто невозможно. Это, на мой взгляд, просто шоу», — заявил Теплов.

Он отметил: согласно последним соцопросам, чуть более половины жителей Днепра ожидают, что Порошенко получит приговор. Но, по мнению журналиста, это «из категории легенд и былин».

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