Временно исполняющей обязанности главы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) назначена Ольга Пещанская, которая ранее занимала должность заместителя уволенного руководителя Юрия Терентьева. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба АМКУ

Коллега замглавы Офиса президента может стать госуполномоченной АМКУ © Антимонопольний комітет України / Facebook

«С сегодняшнего дня исполняющей обязанности председателя АМКУ является первый заместитель председателя — государственная уполномоченная Ольга Пещанская», — говорится в сообщении.

Срок полномочий главы комитета, согласно закону, составляет семь лет. Глава АМКУ может быть освобожден от должности в случае совершения им преступления и в связи с невозможностью выполнения обязанностей по состоянию здоровья. Руководитель комитета имеет право заявить о своей отставке президенту Украины.