Коллега замглавы Офиса президента может стать госуполномоченной АМКУ
Коллега замглавы Офиса президента может стать госуполномоченной АМКУ
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В пятницу, 3 июля, Верховная Рада уволила Терентьева, который занимал пост главы АМКУ с мая 2015 года. Такое решение поддержали 226 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

«С сегодняшнего дня исполняющей обязанности председателя АМКУ является первый заместитель председателя — государственная уполномоченная Ольга Пещанская», — говорится в сообщении.

Срок полномочий главы комитета, согласно закону, составляет семь лет. Глава АМКУ может быть освобожден от должности в случае совершения им преступления и в связи с невозможностью выполнения обязанностей по состоянию здоровья. Руководитель комитета имеет право заявить о своей отставке президенту Украины.