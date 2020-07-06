В пятницу, 3 июля, Верховная Рада уволила Терентьева, который занимал пост главы АМКУ с мая 2015 года. Такое решение поддержали 226 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
«С сегодняшнего дня исполняющей обязанности председателя АМКУ является первый заместитель председателя — государственная уполномоченная Ольга Пещанская», — говорится в сообщении.
Срок полномочий главы комитета, согласно закону, составляет семь лет. Глава АМКУ может быть освобожден от должности в случае совершения им преступления и в связи с невозможностью выполнения обязанностей по состоянию здоровья. Руководитель комитета имеет право заявить о своей отставке президенту Украины.