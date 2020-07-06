Ранее украинские правоохранители задержали мужчину, завладевшего $200 тысячами (14,3 миллиона рублей) за якобы содействие в назначении на должность министра.
«Суд избрал меру пресечения мужчине, который за 200 тысяч долларов США обещал должность в Кабинете министров Украины. По решению суда злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога — более миллиона гривен (2,6 миллиона рублей — ред)», — говорится в сообщении.
Задержанный подозревается в мошенничестве, за что ему грозит 12 лет лишения свободы.