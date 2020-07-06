Украинский суд арестовал мужчину, задержанного в одном из кафе Луцка Волынской области при попытке «продать» должность в Кабинете министров страны. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба МВД Украины

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«Суд избрал меру пресечения мужчине, который за 200 тысяч долларов США обещал должность в Кабинете министров Украины. По решению суда злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога — более миллиона гривен (2,6 миллиона рублей — ред)», — говорится в сообщении.

Задержанный подозревается в мошенничестве, за что ему грозит 12 лет лишения свободы.