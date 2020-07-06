«Уважая труд уборщиц, я босиком хожу!» — заявил босой Лукашенко перед интервью.
По словам интервьюировавшего его журналиста Андрея Кривошеева, встреча состоялась в резиденции белорусского лидера в Сочи после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. О какой именно встрече идет речь, в фильме не уточняется.
При этом журналист рассказал, что тоже был босиком во время интервью.
«Со мной первый раз такое в жизни, когда и я, и президент будем босиком во время интервью», — вспоминал Кривошеев.
Авторы сюжеты отметили, что в этом кроется «та самая открытость президента Лукашенко», о которой часто говорят журналисты.