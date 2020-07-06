Телеканал «Беларусь 1» подготовил фильм «Президентский Пул. Фильм о журналистах, которые работают с Лукашенко», в котором показано, как президент Белоруссии Александр Лукашенко пришел на встречу с журналистом и давал интервью босиком

«Это по-русски. А я по-еврейски»: Лукашенко рассказал анекдот-быль про коронавирус, баню, водку и Жириновского © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

По словам интервьюировавшего его журналиста Андрея Кривошеева, встреча состоялась в резиденции белорусского лидера в Сочи после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. О какой именно встрече идет речь, в фильме не уточняется.

При этом журналист рассказал, что тоже был босиком во время интервью.

«Со мной первый раз такое в жизни, когда и я, и президент будем босиком во время интервью», — вспоминал Кривошеев.

Авторы сюжеты отметили, что в этом кроется «та самая открытость президента Лукашенко», о которой часто говорят журналисты.